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В результате беспорядков в Казахстане погибли дети (видео)

09.01.2022
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В результате беспорядков погибли дети. Стало известно еще об одном инциденте. Четырехлетнюю девочку 7 января застрелили в машине. При обстреле пулевое ранение получила и ее старшая сестра. Она в реанимации. Ранее сообщалось о смерти попавшего под обстрел 15-летнего подростка. Пострадали еще трое детей.

Вооруженные преступники открывали огонь на улицах города, совершали погромы торговых центров, финансовых учреждений, вскрывали банкоматы. Радикалы избивали правоохранителей, забирая у них форму и спецсредства. Всего в ходе боев погибли 16 и получили ранения 1300 сотрудников силовых структур. Понедельник в Казахстане объявлен днем траура по погибшим. Подробности — в видео.

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