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«Сколько стоит Родина, американские твари в Лунинце и осторожно — АЗС!» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 16 сентября

17.09.2022
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 16 сентября:

 — Предложения и новшества в образовании

 — «Это будет холодная и голодная зима». Чего ждать жителям Евросоюза?

 — 17 верасня: жыццё «пад Польшчай» — успаміны землякоў

 — Карта поляка: сколько стоит Родина?

 — Ценный ресурс Лунинецкого лесхоза

 — Читатели снова забили тревогу: американская тварь продолжает уничтожать деревья

 — ГАИ Лунинецкого РОВД: осторожно дождь и …АЗС!

 — Налог на авто: все подробности

 — Лекарства без вреда…, бывает и наоборот – спошь и рядом…

 —  Стойкость, мужество, любовь… в деревне Ракитно

 — Продолжение проета “Семейная реликвия”

 —   Класть ли в гроб вещи? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь.

 — Служба у спецназе: лунінчанін Раман ХАСАНАЎ

 — «Копеечка» понесла не копеечный ущерб

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