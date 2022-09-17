«Сколько стоит Родина, американские твари в Лунинце и осторожно — АЗС!» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 16 сентября

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 16 сентября:

— Предложения и новшества в образовании

— «Это будет холодная и голодная зима». Чего ждать жителям Евросоюза?

— 17 верасня: жыццё «пад Польшчай» — успаміны землякоў

— Карта поляка: сколько стоит Родина?

— Ценный ресурс Лунинецкого лесхоза

— Читатели снова забили тревогу: американская тварь продолжает уничтожать деревья

— ГАИ Лунинецкого РОВД: осторожно дождь и …АЗС!

— Налог на авто: все подробности

— Лекарства без вреда…, бывает и наоборот – спошь и рядом…

— Стойкость, мужество, любовь… в деревне Ракитно

— Продолжение проета “Семейная реликвия”

— Класть ли в гроб вещи? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь.

— Служба у спецназе: лунінчанін Раман ХАСАНАЎ

— «Копеечка» понесла не копеечный ущерб