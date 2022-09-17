«Сколько стоит Родина, американские твари в Лунинце и осторожно — АЗС!» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 16 сентября
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 16 сентября:
— Предложения и новшества в образовании
— «Это будет холодная и голодная зима». Чего ждать жителям Евросоюза?
— 17 верасня: жыццё «пад Польшчай» — успаміны землякоў
— Карта поляка: сколько стоит Родина?
— Ценный ресурс Лунинецкого лесхоза
— Читатели снова забили тревогу: американская тварь продолжает уничтожать деревья
— ГАИ Лунинецкого РОВД: осторожно дождь и …АЗС!
— Налог на авто: все подробности
— Лекарства без вреда…, бывает и наоборот – спошь и рядом…
— Стойкость, мужество, любовь… в деревне Ракитно
— Продолжение проета “Семейная реликвия”
— Класть ли в гроб вещи? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь.
— Служба у спецназе: лунінчанін Раман ХАСАНАЎ
— «Копеечка» понесла не копеечный ущерб