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Скрипачи ДШИ Лунинца показали класс!

27.03.2023
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В детской школе искусств Лунинца состоялся творческий семинар-практикум струнно-смычкового отделения в рамках Лунинецкого районного методического объединения преподавателей детских школ искусств.

Вниманию присутствующих Ольга Алексеевна Белоус представила Лекцию-концерт на примере работы Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля скрипачей «Концертино» на тему «Ансамблевое музицирование в классе скрипки:

— особенности работы с разновозрастным составом ансамбля скрипачей;

— трудности подбора репертуара.

В концерте приняли участие ученики от 1-х до 7-х классов, были представлены малые ансамбли младших классов, основной, старший и полный объединённый составы ансамбля.

Дуэт первоклассников в составе Микулич Татьяны и Сергеевой Татьяны вызвали умиление у зрительного зала своими крошечными скрипочками, играющими по-настоящему, ансамбль 2-х классов «Виолинки» — Чирец Анастасия, Ильючик Вероника, Семенюк Ульяна, Прокопчик Ксения развеселили всех присутствующих «Весёлыми песенками» и артистичной подачей своих музыкальных номеров, дуэт третьеклассников — Журавский Самуил и Трофимчик Глеб поразил ярким попаданием в образ заводных ковбоев. Валентина Ивановна Савинкина музыкально поддерживала малышей и аккомпанировала ансамблям младших классов.

На концерте царила атмосфера непринуждённости и праздника, ведь «Музыка и дети», так назывался концерт, могут принести только радость. Музыкальным сюрпризом было поздравление Гончаровой Леры и Ильючик Вероники, отмечающим день рождения!!!

Основной состав ансамбля — Гончарова Валерия, Микулич Дмитрий, Лосич Ксения и Ильючик Ульяна представил интересную разнообразную программу, дети играли увлечённо, с отдачей, легко, свежо, свободно, с удовольствием.

Старший состав «Концертино» — это образец выпускника музыкальной школы, к которому должны стремиться младшие участники коллектива — Пеленюк Варвара, Грушевская Ангелина, Коннова Екатерина, Мацкевич Анна, Думикян Арина — поддержали младших участников ансамбля своим мастерством и представили гостям премьеры новых произведений и выступали раскрепощённо, артистично, как настоящие профессионалы, прекрасно владеющие инструментами.

Ярким финалом Концерта-лекции стало выступление полного состава ансамбля Концертино, объединившего всех участников детского коллектива с высоким титулом «Заслуженный», к полному составу присоединились Рабко Даша и Благодёров Николай.

За роялем Галина Ивановна Яскевич своим концертмейстерским мастерством объединила коллектив в единый организм, обогащая тембровым разнообразием звучание ансамбля.

Все присутствующие восторженными криками «браво», стоя приветствовали
детей — артистов.

Такому успеху способствует любовь детей к музыке, замечательному инструменту — скрипке и совместному музицированию в ансамбле. Каждый ребёнок знает, что он важен и ценен и выполняет свою незаменимую роль в ансамбле и каждый участник ансамбля чувствует себя равноправным членом коллектива.
Совместной игрой «Концертино» доставил большое эстетическое удовлетворение, как слушателям, так и самим себе.

Информация и фото ДШИ г. Лунинца

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