Сквозь годы и суеверия! Семья Николая и Марии ШАБОЛДОВЫХ из Лунинца

Суеверия – явления очень распространенные. Мало кто из нас не обратит внимания на черную кошку, перебежавшую дорогу, или не расстроится из-за такого досадного инцидента, как нечаянно рассыпанная соль. В числе самых значимых суеверий постоянно держится и цифра 13, негатива от которой боятся люди во многих странах мира.

Своеобразным вызовом для жителей другого континента может послужить домашний адрес Николая и Марии ШАБОЛДОВЫХ из Лунинца, которые несколько десятилетий прописаны и проживают в 13-й квартире в доме с номером 13! И данное совпадение никак не влияет на их самочувствие и настроение. Наоборот, в любви и взаимопонимании супруги прожили ровно 50 лет, прекрасно проявили себя в профессиональной деятельности, а сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, радуются достижениям детей и внуков.

Совместный путь золотых юбиляров начинался в Красновольской СШ. После учебы преподавать русский язык и литературу сюда приехала лунинчанка Мария. Через год штат организации пополнился молодым математиком Николаем, малой родиной которого является Глусский район. Здесь и произошло судьбоносное знакомство, будущие коллеги с первого взгляда почувствовали что-то особенное. В тот же вечер парень преподнес девушке первый букет цветов. Они много общались, дружили, а через год сыграли скромную свадьбу.

Вскоре мужа призвали на военную службу, а жена родила и воспитывала маленькую дочку Наташку. Трудными казались не хлопоты с ребенком и бое-вая подготовка солдата – больше влюбленные страдали от вынужденного расставания, считали часы до новой встречи. И позже, словно в награду за терпение, судьба подарила им множество дней и лет быть вместе.

Усовершенствование профессиональных навыков супругов проходило в Лунинце – Николай Васильевич был специалистом в городском отделе образования, потом преподавал математику в СШ №2 и СШ №4. Мария Михайловна работала в горсовете секретарем комиссии по делам несовершеннолетних, в дальнейшем вела уроки русского языка и литературы в СШ №3 и политехническом колледже, откуда ушла на заслуженный отдых с должности заместителя директора. Им обоим на рабочих местах требовалось прикладывать максимум сил, терпения и собранности, быть наставниками и психологами.

К школьным занятиям учителя готовились дома – он «штудировал» детские тетрадки с трудными уравнениями, она внимательно проверяла сочинения с неровными почерками ребятни. «Физики» и «лирики» – в шутку называли их знакомые, подчеркивая разность интересов «техников» и «гуманитариев». Педагоги в ответ спорили, что научить предмету – только часть задачи, не менее важно человека воспитать, заинтересовать, поощрить на хорошие дела.

В райцентре молодая семья Шаболдовых получила собственное жилье. К тому времени им надоело скитаться по чужим углам, радость была огромной. Никто не заострял внимание на «суеверных» номерах квартиры и дома. К счастью, все получилось, жизнь по новому адресу потекла спокойно и размеренно. Когда старшей дочке исполнилось 4 года, на свет появилась младшая Таня. Сложились теплые и дружеские отношения с соседями. Все примерно одного возраста, с похожими интересами, всегда поддерживали и выручали друг друга.

Отпуск в летний период давал возможность проводить его с пользой. Каждый год родители брали с собой девочек и направлялись по просторам огромной страны. Посещали значимые места, музеи и театры, делали фото на память. Побывали в Калининграде, Москве, Ленинграде, Феодосии, Киеве и многих других городах. Однажды в Трускавце посчастливилось лично познакомиться с Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем.

Постепенно время ускоряло свой бег, в ежедневной суете родители не заметили, как дети задумались о собственном будущем. Они пошли по стопам родителей: Наталья стала языковедом, живет в Подмосковье, работает в гимназии. Ее ученики являются обладателями множества наград, имеют 100-бальные результаты тестирования. Династию в третьем поколении продолжила внучка Мария – получила дипломы преподавателя русского языка и литературы и журналиста.

Татьяна с золотой медалью закончила среднюю школу, в техническом университете приобрела профессию экономиста, работает налоговым инспектором в Лунинце. Ее сын Даниил – будущий переводчик, а младшая дочка Вера ходит в детский сад. Кстати, рождение малышки стало своеобразным подарком – появилась на свет в день маминого юбилея.

Мыслями о близких полнится нынешняя повседневность Марии Михайловны и Николая Васильевича. В 2022-м они отметили золотую свадьбу, принимали поздравления на День города. Ведут активный образ жизни: жена бывает в туристических поездках и на разных мероприятиях в ветеранской организации, муж любит рыбачить, раньше участвовал в художественной самодеятельности. Вместе ходят в лес за грибами и ягодами, занимаются выращиванием овощей на грядках и часто играют в шахматы. Пользуясь случаем, они советуют читателям никогда не обращать внимание на приметы и суеверия, считая, что каждый человек сам кузнец своего счастья.

– В жизни много порогов и камней, о которые может разбиться семейная лодка, – говорит Мария Михайловна. – Надо приложить немало усилий, чтобы она уцелела. Любовь друг к другу, терпение и умение прощать помогают сохранить отношения, пронести нежные чувства сквозь многие годы.

Мария Ярахович