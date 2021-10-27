Следственный комитет приглашает выпускников поступать на службу в Академию МВД
Лунинецкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь предлагает юношам 11-х классов (выпуск 2022 года) стать кандидатами для поступления на следственно-экспертный факультет учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия МВД) с целью обучения в интересах Следственного комитета.
Чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета Академии МВД и обучаться в интересах Следственного комитета необходимо:
- до 1 апреля 2022 года указанным лицам лично обратиться в управление Следственного комитета по Брестской области либо территориальный отдел Следственного комитета по месту жительства для прохождения собеседования с начальником подразделения и получения справки-рекомендации для поступления на следственно-экспертный факультет Академии МВД;
- до 15 апреля 2022 года подать в отдел внутренних дел по месту жительства заявление и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственно-экспертный факультет в Академию МВД для последующего оформления личного дела;
- пройти в установленном порядке изучение, предусмотренное для кандидатов на поступление в Академию МВД;
- в сроки, установленные Министерством образования Республики Беларусь, пройти централизованное тестирование
по следующим предметам:
- русский (белорусский) язык;
- иностранный язык;
- обществоведение.
- в июле 2022 года лично (согласно полученному извещению из учреждения образования) прибыть в Академию МВД, имея при себе паспорт, для подачи оригиналов документа об образовании (аттестат либо диплом с приложением), сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь, для абитуриентов, имеющих право на льготы, – подтверждающие документы.
Для поступивших в Академию МВД предлагается:
- полное государственное обеспечение на период обучения (бесплатное проживание в общежитии учреждения образования, предоставление форменного обмундирования, обеспечение питанием, выплата ежемесячного денежного довольствия);
- бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения – 4 года);
- по окончании обучения – присвоение квалификации «юрист» и специального звания «лейтенант юстиции», гарантированное трудоустройство на должности начальствующего состава в подразделения Следственного комитета Брестской области;
- социальную защиту, предусмотренную законодательством для сотрудников Следственного комитета и членов их семей (государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного жилья с использованием льготного кредита).
Дополнительно интересующую информацию о поступлении на следственно-экспертный факультет Академии МВД можно получить в Лунинецком районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь по телефонам 8(01647)3-10-96, 8(01647)2-12-45.