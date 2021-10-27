Следственный комитет приглашает выпускников поступать на службу в Академию МВД

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь предлагает юношам 11-х классов (выпуск 2022 года) стать кандидатами для поступления на следственно-экспертный факультет учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия МВД) с целью обучения в интересах Следственного комитета.

Чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета Академии МВД и обучаться в интересах Следственного комитета необходимо:

до 1 апреля 2022 года указанным лицам лично обратиться в управление Следственного комитета по Брестской области либо территориальный отдел Следственного комитета по месту жительства для прохождения собеседования с начальником подразделения и получения справки-рекомендации для поступления на следственно-экспертный факультет Академии МВД;

указанным лицам лично обратиться в управление Следственного комитета по Брестской области либо территориальный отдел Следственного комитета по месту жительства для прохождения собеседования с начальником подразделения и получения справки-рекомендации для поступления на следственно-экспертный факультет Академии МВД; до 15 апреля 2022 года подать в отдел внутренних дел по месту жительства заявление и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственно-экспертный факультет в Академию МВД для последующего оформления личного дела;

подать в отдел внутренних дел по месту жительства о поступлении на следственно-экспертный факультет в Академию МВД для последующего оформления личного дела; пройти в установленном порядке изучение, предусмотренное для кандидатов на поступление в Академию МВД;

в сроки, установленные Министерством образования Республики Беларусь, пройти централизованное тестирование

по следующим предметам:

по следующим предметам: русский (белорусский) язык;

иностранный язык;

обществоведение.

в июле 2022 года лично (согласно полученному извещению из учреждения образования) прибыть в Академию МВД, имея при себе паспорт, для подачи оригиналов документа об образовании (аттестат либо диплом с приложением), сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь, для абитуриентов, имеющих право на льготы, – подтверждающие документы.

Для поступивших в Академию МВД предлагается:

полное государственное обеспече­ние на период обучения (бесплатное проживание в общежитии учреждения образования, предоставление форменного обмундирования, обеспечение питанием, выплата ежемесячного денежного довольствия);

бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения – 4 года);

по окончании обучения – присвоение квалификации «юрист» и специального звания «лейтенант юстиции», гарантированное трудоустройство на должности начальствующего состава в подразделения Следственного комитета Брестской области;

социальную защиту, предусмот­ренную законодательством для со­трудников Следственного комитета и членов их семей (государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного жилья с использованием льготного кредита).

Дополнительно интересующую информацию о поступлении на следственно-экспертный факультет Академии МВД можно получить в Лунинецком районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь по телефонам 8(01647)3-10-96, 8(01647)2-12-45.