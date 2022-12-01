Следственный комитет: в Лунинецком районе нашли тело второго погибшего рыбака

О трагическом случае, который произошел на речном канале в Микашевичах мы уже сообщали. На тот момент на берегу было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения.

Как сообщил «Лунінецкім навінам» представитель пресс-службы Управления Следственного комитета по Брестского области Роман Зармаев, к поисковым мероприятиям помимо сотрудников органов внутренних дел подключились сотрудники РОЧС, ПСО «Ангел».

Благодаря слаженным действиям и специальной аппаратуры «ангелов» было обнаружено тело второго погибшего – мужчины 1971 года рождения.

На место происшествия выбывали сотрудники Лунинецкого районного отдела Следственного комитета, Ведется проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram