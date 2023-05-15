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Слова признательности Галине Жданович из Лунинца

15.05.2023
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5 мая отмечают День семьи. Детский дом семейного типа в Лунинце посетили председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон и председатель районной организации Профсоюза работников образования и науки Нелли Рафалович.

Теплые слова и подарки принимала приёмный родитель Галина Жданович, которая воспитывает шестерых детей. Благодаря Галине Савельевне в доме царят уют, любовь и покой.

Желаем маленьким и большим жителям этого дома здоровья, благополучия и успехов.

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