Слова признательности Галине Жданович из Лунинца

5 мая отмечают День семьи. Детский дом семейного типа в Лунинце посетили председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон и председатель районной организации Профсоюза работников образования и науки Нелли Рафалович.

Теплые слова и подарки принимала приёмный родитель Галина Жданович, которая воспитывает шестерых детей. Благодаря Галине Савельевне в доме царят уют, любовь и покой.

Желаем маленьким и большим жителям этого дома здоровья, благополучия и успехов.

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