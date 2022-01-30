Случай в Лунинце: мир не без добрых людей

Долгими зимними вечерами вспоминаются события, встречи с интересными людьми, оставившие неизгладимые впечатления в душе.

Январь. На улице холодно и скользко. Иду очень медленно, чтобы не поскользнуться и ненароком не упасть: годы уже не те. Мой путь лежит в стоматологическую поликлинику. Вдруг навстречу едет микроавтобус, который притормаживает возле меня. Из машины выходит мужчина и предлагает подвезти. По пути разговорились.

– Так куда, бабушка, путь держите? – спрашивает водитель.

– В стоматологию надо, сынок, – отвечаю, наблюдая за дорогой. – Зубы что-то болеть начали. А тут такая дорога скользкая. Иду и упасть боюсь. Я так вам благодарна, что согласились меня подвезти, и тут же любопытствую: «А вы куда путь держите?».

– В Бостынь, – отвечает мужчина.

– Так вам же совсем в другую сторону, – от удивления я даже воскликнула.

– Не волнуйтесь, – успокаивает меня водитель. – Отвезу вас к поликлинике в целостности и сохранности и дальше поеду по своим делам. А насчет доставленного якобы вами мне неудобства даже и не думайте. Мы, бостынцы, такие люди, что других в беде не оставляем, а всегда стараемся помочь.

Вот уж действительно: мир не без добрых людей. В следующее воскресенье, посещая службу в церкви, поставила свечу о здравии неравнодушного водителя из Бостыни, имя которого я, к сожалению, так и не спросила.

Тамара Бессонова.

г. Лунинец.