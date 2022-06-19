Служба «Одно окно» в Лунинецком районе

В Лунинецком районном исполнительном комитете создана и осуществляет деятельность служба «одно окно», в которой принимаются заявления (выдаются документы) по административным процедурам, включенным в перечень административных процедур, установленный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. №740.

Прием заинтересованных лиц в службе «одно окно» осуществляется ежедневно по рабочим дням: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, среда – с 8.00 до 20.00 (телефоны: 3-48-53, 5-51-01, 5-51-08).

В службе «одно окно» функционирует единая справочно-информационная служба с использованием телефонного номера 142. Позвонив по данному номеру (понедельник-пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00), граждане и субъекты хозяйствования будут информированы о режиме работы, номерах телефонов и месторасположении отделов, управлений, служб райисполкома, государственных и других организаций района, времени приема заинтересованных лиц руководителями, а также получат консультацию по общим организационным вопросам осуществления административных процедур, осуществляемых в райисполкоме и других организациях в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. №548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».