ОбществоПроисшествия

Смертельное ДТП в Пружанском районе

11.06.2022
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10 июня 55-летний житель Столинского района управлял автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигался по автодороге Н-533 «Ружаны-Ворониловичи-Островок».

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, на 4-м километре указанной автодороги мужчина не справился с управлением автомобиля, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет и несколько раз опрокинулся.

В результате ДТП 54-летний пассажир, находящийся на переднем пассажирском сиденье, погиб. 50-летний пассажир, находящийся на заднем пассажирском сиденье, с травмами госпитализирован. У водителя взята кровь на анализ.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Следователями будет дана правовая оценка действиям участников происшествия.

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