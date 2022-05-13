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Снайперский талант представителей Лунинецкого района

13.05.2022
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Снайперский талант продемонстрировали в областном турнире по стрельбе представители Лунинецкого райисполкома.

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди работников физической культуры, спорта и туризма, посвященные Дню Победы, проходили в Бресте. Наш район представляли заведующий сектором спорта и туризма Петр Хвостов и старший инспектор сектора Наталья Кохович. В общем итоге они завоевали 4 диплома. Петр Евгеньевич был лучшим в стрельбе из пневматического пистолета, а Наталья Ивановна в стрельбе из пистолета была второй, а из винтовки – третьей. В итоговой командной борьбе наш дуэт отмечен дипломом второй степени.

– Мы, безусловно, рады нашим достижениям, – рассказывает Петр Хвостов. – Эти соревнования в подобном формате проходили впервые на областном уровне. Надеюсь, что они станут традиционными, и наш район всегда будет на высоте.

 

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