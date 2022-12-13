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«Снежные заботы, земляк о службе в спецназе и полезные молодёжные идеи от лунинчан» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 14 декабря

13.12.2022
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 14 декабря:

— Снежные заботы в Лунинецком районе. Подробности

— Первые шаги к дорожной карте

— Эксперты – о новшествах вступительной кампании

— Соревнования вертикали и почему “Стрела” захватила лидерство

— Опасный гололед

— Дарога на Запросе стане лепш

— Штраф за лайкі і рэпосты

— «Если я сейчас забуду, звезды вряд ли примут нас…»

— Уроженец Лунинецкого района о службе в спецназе

— На что энергетики обращают внимание в Лунинецком районе

— Полезные молодежные идеи от лунинчан

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