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«Снежные заботы, земляк о службе в спецназе и полезные молодёжные идеи от лунинчан» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 14 декабря
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 14 декабря:
— Снежные заботы в Лунинецком районе. Подробности
— Первые шаги к дорожной карте
— Эксперты – о новшествах вступительной кампании
— Соревнования вертикали и почему “Стрела” захватила лидерство
— Опасный гололед
— Дарога на Запросе стане лепш
— Штраф за лайкі і рэпосты
— «Если я сейчас забуду, звезды вряд ли примут нас…»
— Уроженец Лунинецкого района о службе в спецназе
— На что энергетики обращают внимание в Лунинецком районе
— Полезные молодежные идеи от лунинчан
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