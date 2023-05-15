Снимается запрет на лов рыбы в нерестовый период, но есть ограничения… (Лунинецкий район)

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира, напоминает, что 18 мая заканчивается долгожданный запрет на лов рыбы в нерестовый период, и с 19 мая рыболовы – любители могут осуществлять лов рыб с использование разрешенных орудий и способов рыболовства, а также использовать маломерные суда и суда с двигателями. Но не следует забывать, что окончание запрета, не дает массу возможностей для лова рыбы, существует ряд ограничений и запретов, которые, нужно соблюдать.

В период нереста в ходе проведения полевых мероприятий Микашевичской МРИ, с рыболовами – любителями проводилась разъяснительная работа и профилактические беседы, на темы природоохранного законодательства в области рыболовства.

Учитывая то, что не все граждане знают основные требования правил любительского рыболовства, в связи, с этим сообщаем, что рыболовам допускается использовать в рыболовных угодьях фонда запаса следующие орудия любительского рыболовства :

– нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех систем , спиннинги , кораблики ;

– кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы и оснащение;

– экран-телевизоры размером не более 1 х 1,5 м. и шагом ячеи не более 30 мм. в количестве не более 2 на рыболова;

– ружья и пистолеты для подводной охоты , стреляющие гарпуном с наконечником не более 5 зубьев ( только при проведении подводной охоты );

– сачки , имеющие форму круга с диаметром окружности не более 0,6 м. или иную форму с максимальным расстоянием между противоположными сторонами не более 0,6 м. с шагом ячеи менее 10 мм., и подъемные сетки размером не более 1 х 1 м. и шагом ячеи менее 10 мм. ( для лова рыбы в качестве наживки);

багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) не более 9 см. и подсачки (без ограничений по размеру окружности и шагу ячеи) ( для подъема из воды рыбы, выловленной указанными в настоящей части орудиями рыболовства ) .

Разрешается лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова.

Также, рыболовам допускается использовать в рыболовных угодьях фонда запаса, а также в рыболовных угодьях, предоставленных в аренду только для промыслового рыболовства следующие способы рыболовства:

– подводная охота ( осуществляется на основании действительного членского билета РГОО «БООР» и удостоверения на право подводной охоты при их наличии у граждан при себе в рыболовных угодьях в месте осуществления рыболовства или при наличии квитанции, карт-чека в электронном виде либо на бумажном носителе , в которых указываются способы любительского рыболовства и срок действия указанным способом, оплата производится до начала осуществления любительского рыболовства, размер оплаты определяет РГОО «БООР»).

– лов рыбы на дорожку с судов с двигателями , при котором разрешается использование одной приманки или наживки на одного рыболова и лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова ( осуществляется на основании действительного членского билета РГОО «БООР» при их наличии у граждан при себе в рыболовных угодьях в месте осуществления рыболовства или при наличии квитанции, карт-чека в электронном виде либо на бумажном носителе , в которых указываются способы любительского рыболовства и срок действия указанным способом, оплата производится до начала осуществления любительского рыболовства, размер оплаты определяет РГОО «БООР»).

– лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова ( осуществляется рыболовами бесплатно);

– лов рыбы руками ( осуществляется рыболовами бесплатно).

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии – 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000.

Конфиденциальность информации гарантирована.

Заместитель начальника инспекции А.В. Монич

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