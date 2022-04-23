2022 - Год исторической памятиОбщество
Снос памятников в Европе к 9 Мая | Судьба Ассанжа | Прибалтика безвиз (видео)
Запад продолжает переписывать историю в выгодном для себя ключе. В преддверии 9 мая спешно принимаются законы о запрете использования символики победителей, сносятся памятники воинам-освободителям…
НАЦИЗМ СНОВА ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ!
—Как гуманизм «демократов» породил геноцид?
—Что стало с белорусским батальоном, который собирался воевать на стороне нацистов?
—За что Джулиану Ассанжу сидеть в тюрьме 175 лет?
—И почему прибалты едут в последнюю диктатуру Европы?
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