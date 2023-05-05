«Со спортом по жизни» Гранитовец Максим Царикевич (Лунинецкий район)

Максим Царикевич – слесарь-электрик литейно-механического цеха РУПП «Гранит»

Родился и вырос в Микашевичах. Во время учебы в Гомельском политехническом колледже проходил практику на РУПП «Гранит». До этого знал о предприятии по рассказам отца Николая Иосифовича, который также когда-то здесь работал слесарем. «Погружение» в профессию было настолько увлекательным, что, получив диплом об окончании колледжа, решил трудоустроиться на гранитодобывающее предприятие.

– Я должен уметь исправить любую электрическую неисправность, – рассказывает «гранитовец». – Самое главное – соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, потому что мы работаем с высоким напряжением. С нами рядом всегда находятся другие люди. Нельзя по неосторожности нанести им травму. Мне нравится работать с электрооборудованием. С детства отец приучил меня, что всегда надо соображать в электричестве. Надо не только гайки уметь крутить, но и работать с проводами, потому что сейчас все электрическое оборудование находится рядом с человеком, и без электриков этот мир просто встанет и разрушится. Сейчас я слесарь-электрик, но при желании и получении соответствующего образования на «Граните» есть возможности для карьерного роста. Но пока не хочу ничего менять…

Молодая семья Царикевичей живет в общежитии и мечтает о собственном жилье. Жена Ксения – врач Микашевичской больницы. Самому младшему Ярославу – скоро исполнится 3 года. Пока взрослые заняты важными задачами на производстве и в больнице, он посещает детский сад. Мечта любых родителей, чтобы их дети были не только умные, но и здоровые. Осуществиться ли это, во многом зависит от их собственного примера.

Максим «подружился» со спортом еще в детстве, участвуя в различных школьных соревнования, но особенно ему нравился волейбол. Когда-то на «Граните» была очень сильная команда, которая участвовала даже в чемпионате страны. Многие мечтали попасть в ее состав.

– Сейчас у нас любительская команда. Учитывая, что многие работают по сменам, не удается часто собраться вместе в спортивном зале, – рассказывает горожанин. – Но у нас есть все возможности для тренировок, а еще желание играть и выигрывать.

Команда РУПП «Гранит» регулярно участвует в чемпионате района. В этом году она второй раз подряд заняла первое место и завоевала главный кубок. А Максим Царикевич признан лучшим игроком турнира.

Елена ДАНИЛОВИЧ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram