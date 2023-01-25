МикашевичиОбществоПроисшествия

Собака отгрызла хозяйке кисти рук, уши, нанесла рваные раны носа и губ (Лунинецкий район)

25.01.2023
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Как стало известно, трагедия произошла в частном секторе в Микашевичах. Муж и жена пенсионного возраста распивали спиртное в собственном доме. Через какое-то время женщина вышла во двор, чтобы управиться по хозяйству. Их собака (помесь овчарки и добермана) содержалась в вольере. Когда она открыла дверку, четвероногий питомец накинулся на нее, причинив жуткие увечья. Как стало известно, это не первый случай такого агрессивного поведения животного.

Как рассказали в РОВД, по факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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LNC

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