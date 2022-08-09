Социальная поддержка к учебному году в Лунинецком районе

Из районного бюджета будет оказана социальная поддержка в виде выплаты единовременной материальной помощи к учебным 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 годам семьям, зарегистрированным по месту жительства в Лунинецком районе и воспитывающим троих и более детей на 31 августа.

Выплата осуществляется на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на 1 августа календарного года.

Это предусмотрено решением Лунинецкого районного Совета депутатов от 15 июня 2022 г. №293 «О мерах социальной поддержки»

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в Беларуси на 1 августа 2022 года составляет 328,5 рубля