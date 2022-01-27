Общество

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 февраля

27.01.2022
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В Беларуси с 1 февраля в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщили  в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 февраля по 30 апреля 2022 года установлен в размере Br296,55. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 3% по сравнению с нормативом, действующим с 1 ноября прошлого по 31 января нынешнего года. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в феврале – апреле для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br74,14, в возрасте от 75 до 80 лет – Br55,61. Надбавка на уход для инвалидов I группы составит Br74,14, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, – Br37,07.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – до Br326,21, инвалидам с детства II группы – Br281,72, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка – Br252,07, инвалидам III группы – Br222,41, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (для женщин – 60 лет, мужчин – 65) – Br148,28, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья – от Br237,24 до Br326,21. Также достигшие пенсионного возраста родители детей-инвалидов, имевших ранее третью, четвертую степень утраты здоровья, а затем признанных инвалидами с детства I группы, при условии ухода за такими детьми не менее 20 лет также получают социальные пенсии, размер которых вырос до Br291,33.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br296,55 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br355,86 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.

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