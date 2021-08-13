Социальный аспект – Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы. Дело в том, что они несут еще и дополнительную социальную нагрузку. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая ОАО “Тихиничи” в Рогачевском районе, пишет БЕЛТА.



Глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, развитием организаций и в частности ОАО “Тихиничи”. Отдельный акцент был сделан на вовлечении земель в сельхозоборот, их эффективном использовании, мелиорации.



В настоящее время обсуждается присоединение к ОАО “Тихиничи” еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить новый молочно-товарный комплекс, увеличить дойное стадо. Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить хозяйство. За такое решение – о присоединении – выступает и само руководство ОАО “Тихиничи”, с чем в том числе связывает планы по дальнейшему развитию. “Если руководитель за, – это надо приветствовать”, – сказал Президент.