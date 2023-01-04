Социсследование: 69,4% белорусов считают прошлый год удачным

Прошлый год был удачным для 69,4% белорусов. Об этом рассказали в Институте социологии Национальной академии наук.

Институт подготовил материалы на основании телефонного опроса жителей Беларуси в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился в ноябре 2022 года во всех областных городах и Минске, районных городах и сельских населенных пунктах.

Большинство участников опроса (69,4%) назвали 2022 год удачным для себя, при этом 22,2% отметили, что прошлый год был неудачным, а 8,4% граждан затруднились с ответом. По мнению 61% респондентов, лично для них 2023 год будет лучше, чем 2022, а вот 18,1% граждан считают, что нынешний год будет для них таким же, как прошлый. Ухудшений в этом году опасаются лишь 4,5% опрошенных, а 16,4% затруднились четко сформулировать собственные прогнозы.

Для Беларуси улучшений в 2023 году ожидают 63,6% граждан, о том, что ситуация не изменится, заявили 13,8%. Ухудшений опасаются 7,9% участников опроса, еще 14,7 % затруднились ответить.

Белорусы в 2023 году больше всего желают здоровья (24,8%) и мира (19,8%). Несколько реже участники указывали спокойствие, экономический рост, счастье, улучшение жизни, любовь.

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