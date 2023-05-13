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Соцработники в Лунинце организовали квест-игру и поучаствовали в фотоконкурсе

13.05.2023
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Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения провел среди специалистов и получателей услуг квест-игру «Государственные символы Беларуси».

Участники разделились на две команды. Сама игра состояла из четырех конкурсов: 1 конкурс кричалка «Я люблю Беларусь», 2 конкурс «Гимн Беларуси», 3 конкурс «Герб Беларуси», 4 конкурс «Назови событие».

По итогам игры победила дружба, потому что мы – белорусы, народ мудрый, добрый и дружный!!!

А в канун Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь специалисты территориального центра социального обслуживания населения приняли активное участие в фотоконкурсе «Флаг победоносный – Радости флаг» в номинации « Под флагом Беларуси», объявленном БРСМ.

Тамара Потурай, директор Лунинецкого ТЦСОН

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