Сообщество анонимных алкоголиков есть в Лунинце

Алкоголизм – бич современности. Страшное зло, медленно и постепенно разрушающее человека, «разъедающее» его личность, отравляющее жизнь окружающим. Много десятков лет алкогольная зависимость является одной из самых злободневных общественных и медицинских проблем во всем мире.

Хоть и говорят, что бывших алкоголиков не бывает, но выход из пагубной зависимости существует. Главное, самому захотеть от нее раз и навсегда избавиться и сделать первый шаг в трезвое завтра. Бесплатную помощь и поддержку в этом случае оказывает сообщество анонимных алкоголиков «Жизнь», которое вот уже на протяжении шести лет существует в Лунинце. Есть и группа «Гармония» – на протяжении уже трёх лет объединяет созависимых – матерей и жён, столкнувшихся с проблемой алкоголизма близких и родных людей.

Собираясь вместе, алкоголики делятся своим опытом, рассказывают о проблемах и чаяниях, поддерживают друг друга. Единственное и самое важное условие для всех – желание бросить пить. Пьющий должен сам признать, что он алкоголик и самостоятельно от этой смертельной болезни он не избавится. Члены сообщества так себя и называют – выздоравливающими алкоголиками. Каждый из них прекрасно понимает, что если случится рецидив и он начнет пить, его неминуемо ждет гибель.

Группа “Гармония” – там учитываются все психологические проблемы людей, страдающих созависимостью, и помогают им выйти на новый уровень отношений с родными и окружающим миром. Дело в том, что созависимые матери, жены перестают жить собственной жизнью. Все их мысли, поступки сосредоточены на супруге или сыне-алкоголике. Им также требуется помощь.

Группы собираются по воскресеньям в цокольном этаже храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» Лунинца

Истории борьбы людей с алкоголизмом читайте в газете “Лунінецкія навіны” за 19 мая

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