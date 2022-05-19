Соревнования по стрельбе провели в Лунинецком районе

Кубок по стрельбе в рамках месячника патриотического воспитания провела Лунинецкая ГОС ДОСААФ совместно с отделом по образованию и общественными ветеранскими организациями района.

В соревнованиях, которые прошли на базе СШ №2 г. Лунинца, приняли участие 8 сильнейших команд учреждений образования. В результате многочасовой борьбы переходящий кубок впервые завоевала команда Синкевичской СШ. В личном зачете учащиеся этой школы Павел Клевжиц и Руслан Демидович заняли соответственно первое и второе места, а Надежда Колбик стала бронзовым призером.

Дипломом второй степени награждена команда политехнического колледжа. В ее успех весомый вклад внесла победительница турнира среди девушек Ирина Лукьяненко. Третье командное место – у хозяев турнира. В личном первенстве учащаяся СШ №2 г. Лунинца Виктория Савчук стала серебряным призером. У юношей на третью ступеньку пьедестала почета поднялся Максим Горгун, выступавший за лунинецкую СШ №1.

Победители и призеры награждены дипломами и призами от организаторов турнира.