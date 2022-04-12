ОбществоЭкология

Сорванные первоцветы обойдутся очень дорого

12.04.2022
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С приходом весны в лесах Беларуси появляются долгожданные первые цветы, радующие нас яркими красками после угрюмой черно-белой зимы. Конечно, все хотят принести частичку весны к себе домой. Находится и немало охотников подзаработать на продаже букетиков из первых весенних цветов. Однако многие первоцветы, произрастающие в наших краях, включены в Красную книгу Республики Беларусь, их сбор запрещен и наказывается штрафом.

К таким растениям относятся:

ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ, ПРОСТРЕЛ ЛУГОВОЙ (Сон-трава), ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, КУПАЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ, РАВНОПЛОДНИК ВАСИЛИСТНИКОВЫЙ, ФИАЛКА ТОПЯНАЯ.

В соответствии со статьей 16.8 КоАП Республики Беларусь самовольное изъятие или уничтожение, дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей, а также нарушение иных требований по охране дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или мест их обитания и произрастания, влекут наложение штрафа с конфискацией или без конфискации орудий совершения указанного нарушения: 

— на физическое лицо – до 30 базовых величин;

— на индивидуального предпринимателя –до150 базовых величин; 

— на юридическое лицо –  до 500 базовых величин.

В дополнение к штрафу за незаконное уничтожение или повреждение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь или охраняемым в соответствии с международными договорами Республики Беларусь нарушителю придется возместить еще и причиненный окружающей среде вред. 

А. В. Монич, заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира                                                

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