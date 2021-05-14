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Состоялось координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией

Под председательством прокурора Юрия Прокопчука в большом зале Дома Советов состоялось координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией Лунинецкого района.

Его участники обсудили исполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 г. №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» предприятиями и организациями района, эффективность контрольной и надзорной деятельности по профилактике производственного травматизма, постарались выявить причины роста падежа крупного рогатого скота в организациях агропромышленного комплекса в нынешнем году, а также познакомились с результатами проверки исполнения сельхозпредприятиями требований законодательства о борьбе с коррупцией.

Ряд руководителей выступили с докладами. По итогам совещания принято соответствующее решение, в котором указаны ответственные лица и конкретные сроки его исполнения.

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L N

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