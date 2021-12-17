Состоялось заседание координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией Лунинецкого района

Его участники обсудили результаты проверки субъектов профилактики, причины и условия, способствующие пожарам и гибели от них граждан в нынешнем году. К сожалению, оперативную обстановку по пожарной безопасности стабилизировать не удается. С констатации такого факта начал свое выступление помощник прокурора Адриан Бохонко. По его словам, увеличение количества пожаров зарегистрировано на территории Вульковского, Городокского, Чучевичского, Лахвенского, Дятловичского сельисполкомов, а также Микашевичского горисполкома. К большому сожалению, в некоторых случаях погибли люди. Огонь унес жизни 10 человек (в аналогичном периоде прошлого года жертв было 4).

Причинами трагедий стали неосторожное обращение с огнем (25 случаев), нарушение правил эксплуатации: электросетей и электрооборудования, печей и теплогенерирующих агрегатов (соответственно по 14), другие (5). Анализ статистических данных позволил прийти к выводу, что субъекты профилактики принимают недостаточные меры по оказанию должного внимания по обеспечению пожарной безопасности.

Как известно, при горсельисполкомах созданы смотровые комиссии. Увы, некоторые из них самоустранились от проведения профилактической работы, что привело к существенному увеличению количества пожаров на подведомственной территории.

Прокурор Юрий Прокопчук детально разобрал каждый случай и указал на недоработки в этом направлении председателям Ивану Зубко (Городокский сельсовет), Александру Кушнеревичу (Вульковский), Ольге Клевжиц (Синкевичский). Руководителям пришлось давать объяснения, после которых от них потребовано неукоснительного исполнения поручений по улучшению обстановки.

Участники совещания также выслушали начальника управления по труду, занятости и социальной обороне райисполкома Ирину Семенченко и первого заместителя начальника РОЧС Дмитрия Ковальца.

По результатам обозначенных вопросов принят ряд предметных решений для улучшения ситуации, определены ответственные исполнители и сроки их осуществления.