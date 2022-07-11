Состояние дел на рынке труда Лунинецкого района

С 1 января по 30 июня 2022 года в отдел по занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите обратилось 472 человека, из которых 238 получили статус безработного.

Трудоустроено на предприятия, в учреждения и организации района 380 человек, в том числе 181 безработный.

На 30.06.2022 г. на учете в управлении состояло 60 безработных, нанимателями было заявлено 590 вакансий (актуальные вакансии размещаются на сайте Брестского облисполкома http://komtsz.brest.by/, на информационных стендах отдела по занятости населения).

Уровень безработицы к экономически активному населению на 01.07.2022 года составил 0,2 %, коэффициент напряженности – 0,1.

Трудоустроено 40 безработных, нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости.

Для приобретения опыта практической работы трудоустроено 2 безработных.

На адаптацию к трудовой деятельности направлен 1 инвалид.

В целях удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах на профессиональное обучение (переобучение) направлено 24 человека.

Временной трудовой занятостью в свободное от учебы время обеспечены 83 подростка из числа учащейся молодежи.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 94 безработных.

Трудоустроено на работу 18 человек из числа родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей.

Получили финансовую поддержку в виде субсидии из средств Фонда социальной защиты на организацию предпринимательской деятельности 3 безработных.

Социальную поддержку в виде пособия по безработице, стипендии и материальной помощи на период активного поиска работы получили 267 граждан.

По информации Лунинецкого райисполкома