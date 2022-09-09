Сотни человек в Лунинецком районе оштрафованы за пьянку

Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых и актуальных.

– Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, кроме мест, предназначенных для их употребления, либо появление в общественном месте в пьяном виде влечет наложение штрафа в размере до 8 базовых величин, а совершение повторно в течение года подобных действий – от 2 до 15 базовых величин или административный арест, – отмечает начальник Лунинецкого РОВД Виталий Рылач. – За 7 месяцев этого года к административной ответственности привлекли 424 жителя района, еще 925 человек на первый раз получили предупреждение. К сожалению, в поле зрения правоохранителей попадают и нетрезвые несовершеннолетние. Административные протоколы составлены в отношении 10 подростков, 35 – предупреждены.

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях за продажу алкоголя несовершеннолетнему предусматривает штраф до 50 базовых величин. От 10 до 30 базовых величин рискует заплатить лицо, которое купит спиртное по просьбе подростка. Увы, нормы морали здесь отходят на второй план. А ведь продавец, возможно, чья-то мать, бабушка или сестра, а тот, кто оказывает такую сомнительную услугу, – отец, дядя, брат. Собственному ребенку никто зла не желает, а продать или купить чужому джин-тоник или пиво, а то и вовсе напиток покрепче, совесть вполне позволяет. На территории нашего района выявлено 32 факта вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение.

Такими действиями взрослые причиняют серьезный вред как воспитанию подрастающего поколения, так и его здоровью. Все мы знаем, к чему приводит пьянство. А для детского организма такие процессы опасны вдвойне. Также не следует забывать о печальной статистике, свидетельствующей о том, что большинство преступлений и правонарушений совершаются подшофе.