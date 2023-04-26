Сотни вагонов в сутки принимают на станции Ситница (Лунинецкий район)

Сотни порожних вагонов за сутки принимают специалисты пункта технического обслуживания вагонов на станции Ситница Барановичского вагонного депо. Однако не количество, а качество подготовки поездов к очередному маршруту, их безаварийное следование по гарантийным участкам – первостепенная задача для всего коллектива.

– Работаем в основном с подвижным составом, который находится на вооружении белорусской магистрали, – полувагонами, платформами и т.д. Занимаемся их техническим обслуживанием, проводим текущий отцепочный ремонт, готовим под погрузку продукции РУПП «Гранит», ОАО «Спецжелезобетон», СООО «Еврощебень» и других местных предприятий, – рассказывает начальник ПТО Игорь Илькевич.

А начинается все с операторов по ремонту и обслуживанию вагонов и контейнеров – Натальи Быстренко, Оксаны Вакульчик, Людмилы Олехник и Елены Яцушкевич, работа которых организована по 12-часовому графику. Именно они, как подчеркнул руководитель по дороге в диспетчерскую, первыми узнают, что на станцию Ситница прибывает очередной поезд. В день посещения пункта технического обслуживания за пультом централизованного ограждения, в окружении компьютерных мониторов, телефонов и «громкой связи» работала Елена Яцушкевич.

– Оперативному и качественному выполнению производственных задач способствуют современное оборудование и программное обеспечение, – говорит ветеран железнодорожной организации. – Так, благодаря автоматизированной системе контроля подвижного состава еще до прибытия поезда мы уже можем выявить определенные неисправности. Например, перегрев буксовых узлов или неполадки в тормозном оборудовании, оповестив своевременно об этих и других проблемах осмотрщиков-ремонтников вагонов. Кроме того, за операторами – ведение многочисленной служебной документации и еще немало других обязанностей.

Следующий этап – прохождение вагонов по ПТО. Осмотрщики-ремонтники досконально знают особенности всех видов подвижного состава, их возможные слабые места. Эти работники – настоящие маэстро, которые уже по звуку, с каким идет вагон по рельсам, способны выявить ту или иную поломку.

– Неисправность может «спрятаться» в любом месте состава. Поэтому для этих специалистов, помимо виртуозного владения различными приспособлениями и шаблонами, очень важны хороший слух, острый глаз и, безусловно, опыт. Такими качествами обладают в полной мере все представители данной профессии. К слову, они являются костяком нашего коллектива из 104 человек, – говорит руководитель ПТО и знакомит со старшим осмотрщиком-ремонтником вагонов Василием Чикуном. Жизнь этого уважаемого и ответственного работника давно и тесно переплетена с белорусской железной дорогой.

– Каждый вагон в составе осматривается с двух сторон. Причем с обязательным соблюдением требований безопасности труда и технологической дисциплины, – подчеркивает Василий Николаевич. – Цель таких осмотров – выявление и ликвидация неисправностей, угрожающих безопасности движения: все это фиксируется в специальных листах. Если на месте устранить их нет возможности, а бывает и такое, направляем вагон в текущий отцепочный ремонт – за него отвечают слесари по ремонту подвижного состава и электрогазосварщики.

Подытоживая разговор, Игорь Илькевич заверил, что ни один вагон не отправится в путь с неисправностями, даже мелкими. Весь коллектив прекрасно понимает, что это может привести к беде, потере грузов, а то и людским трагедиям. Поэтому «зеленый свет» для поезда, прошедшего через ПТО на станции Ситница, как гарантия – его путь будет благополучным.

Наталья Лялюк

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