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Сотрудники ГАИ массированно отрабатывают автодорогу «Минск-Микашевичи» (Лунинецкий район)

24.09.2022
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С 23 по 26 сентября Госавтоинспекция Брестчины проводит рейдовые мероприятия с массированной отработкой автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи» Лунинецкого района.

Контроль за дорожной обстановкой осуществляется на транспортных средствах оперативного назначения и гражданского исполнения без специальной цветографической окраски, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости.

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