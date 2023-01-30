Общество

Сотрудники ГАИ обращают внимание на сложную дорожную ситуацию

30.01.2023
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Дорожная ситуация остается сложной. Сотрудники ГАИ просят всех быть предельно внимательными и осторожными.

Утром 27.01. в Новогрудском районе в дорожно-транспортном происшествии погибли двое сотрудников милиции. В Борисовском районе водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение и погиб. Вечером в Бобруйском районе водитель Ford при обгоне столкнулся со встречным авто, в результате двое пассажиров получили смертельные травмы.

При поездках на загородных трассах следует избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать резких и необдуманных маневров. Чтобы избежать ДТП, необходимо правильно выбирать скорость и выдерживать безопасную дистанцию. Перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой необходимо оценить условия безопасности, при этом не забывать до начала маневрирования подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления.

При совершении обгонов будьте предельно предусмотрительными: оцените скорость обгоняемого автомобиля, скорость и расстояние до встречного авто, состояние дорожного покрытия, погодные условия и реальные динамические возможности собственного транспортного средства.

Пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами и быть предельно внимательными при пересечении проезжей части дороги.

️Обгон является одним из наиболее опасных маневров, так как при столкновении скорости встречных автомобилей суммируются. Выполнять опережение с выездом на встречную полосу в темноте, во время выпадения осадков — значит подвергать себя и других колоссальному риску.

ГАИ напоминает,что обгон запрещён: в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен», на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», на подъемах, обозначенных дорожным знаком «Крутой подъем», а также при наличии дорожной разметки 1.1, в конце подъемов и на других участках дорог с ограниченной обзорностью дороги; на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках; на пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны; при недостаточной видимости дороги; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.

Водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением до 1 года или без лишения.

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