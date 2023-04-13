Сотрудники ГАИ отрабатывают грузовой транспорт в Лунинецком районе

С 10 по 21 апреля 2023 года на территории Лунинецкого района проводится мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений правил перевозки грузов грузовым транспортом.

Госавтоинспекция напоминает:

– при перевозке масса перевозимого груза и распределении нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных изготовителем транспортного средства;

– перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности, либо прекратить дальнейшее движение.

Перевозка груза запрещается, если он:

– создает реальную угрозу безопасности дорожного движения;

-ограничивает водителю обзорность дороги;

-затрудняет управление транспортным средством, нарушает его устойчивость;

– закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные, временные номерные и опознавательные знаки транспортных средств, а также препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой при неисправных световых указателях поворотов;

– создает шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду.

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