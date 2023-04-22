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Сотрудники ГАИ «отработают» автодорогу М-10 в Лунинецком районе

22.04.2023
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24 и 25 апреля сотрудниками ГАИ Лунинецкого РОВД будет осуществляться массированная отработка автомобильной дороги М-10.

Особое внимание будет уделяться соблюдению скоростных режимов, нарушениям правил обгона, маневрирования, перевозки пассажиров, пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и лицами, не имеющими права управления.

В ходе контроля за безопасностью дорожного движения могут использоваться транспортные средства без специальной цветографической окраски. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения!

Отделение ГАИ Лунинецкого РОВД

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