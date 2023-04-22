МикашевичиНовости районаОбщество
Сотрудники ГАИ «отработают» автодорогу М-10 в Лунинецком районе
24 и 25 апреля сотрудниками ГАИ Лунинецкого РОВД будет осуществляться массированная отработка автомобильной дороги М-10.
Особое внимание будет уделяться соблюдению скоростных режимов, нарушениям правил обгона, маневрирования, перевозки пассажиров, пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и лицами, не имеющими права управления.
В ходе контроля за безопасностью дорожного движения могут использоваться транспортные средства без специальной цветографической окраски. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения!
Отделение ГАИ Лунинецкого РОВД
Подписывайтесь на наш канал в Telegram