Сотрудники ГАИ отработают автодорогу М 10 в Лунинецком районе

9 марта сотрудники ГАИ проведут рейдовые мероприятия в Лунинецком районе по недопущению управления транспортными средствами в состоянии опьянения, водителями, не имеющими права управления. Мероприятия направлены на профилактику дорожном транспортного травматизма.

Кроме этого, 11 и 12 марта будет осуществляться массированная отработка автомобильной дороги М-10. Особое внимание будет уделяться соблюдению скоростных режимов, нарушениям правил обгона, маневрирования, перевозки пассажиров, пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и лицами, не имеющими права управления.

В ходе контроля за безопасностью дорожного движения могут использоваться транспортные средства без специальной цветографической окраски. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения!

Информация отделения ГАИ ОВД Лунинецкого райисполкома

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