Сотрудники ГАИ проверят зимние шины у машин и в Лунинецком районе

С 25 ноября по 5 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Смени шины у своей машины!» по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях

Стартует акция с проведения 25 ноября одноименного Единого дня безопасности дорожного движения, в рамках которого инспекторы посетят трудовые коллективы и доведут участникам дорожного движения особенности участия в дорожном движении зимой.

Правоохранители уделят особое внимание соблюдению водителями требований законодательства в части обязательного оборудования зимними шинами участвующих в дорожном движении транспортных средств, недопущению неисправностей колес и шин, при которых запрещается их участие в дорожном движении.

Каждый должен понимать, что зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда. При низких температурах летняя резина твердеет и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным.

Важно не только заменить летние шины на зимние, но и полностью подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить общее состояние системы отопления салона, в обязательном порядке убедиться в исправности внешних осветительных приборов и отрегулировать их. Необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью омыватель, рекомендуется проверить аккумулятор до наступления сильных морозов. В сложных погодных условиях самое главное – повышенное внимание и предельная осторожность на дороге.

Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров.

В зимний период значительно возрастает количество ДТП с участием пешеходов, что обусловлено сложными погодными условиями и малой продолжительностью светового дня, поэтому не стоит забывать, что самым действенным способом для пешеходов обезопасить на дороге в темное время суток — это обозначить себя световозвращающими элементами со всех сторон.

ГАИ УВД Брестского облисполкома