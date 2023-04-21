Сотрудники ГАИ «взялись» за велосипедистов в Лунинецком районе

С 21 по 30 апреля сотрудники ГАИ проводят декаду по предупреждению ДТП с участием велосипедистов под названием «Два колеса — двойная опасность!»

За истекший период 2023 года на территории области произошло 8 (+6) ДТП с указанной категорией участников дорожного движения, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, в трех случаях велосипедисты находились в состоянии опьянения.

В рамках проведения декады сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения велосипедистами, проведут встречи в трудовых коллективах, где ещё раз напомнят требования ПДД для велосипедистов!

Отделение ГАИ Лунинецкого РОВД

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