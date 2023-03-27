Сотрудники Лунинецкого РОВД проводят акцию «Полезные каникулы»

С 26 марта по 2 апреля на Лунинетчине сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних РОВД проводят профилактическую акцию «Полезные каникулы».

По словам начальника ИДН Михаила Носковича, инспекторы запланировали много интересных мероприятий, целью которых является оказание действенного, положительного влияния на состояние подростковой преступности, формирование у детей и молодежи осознанного, законопослушного поведения, а также организация занятости и контроль за юношами и девушками в период каникул.

В планах – патриотическое ориентирование по Лунинцу, футбольный матч, проверки по месту жительства, экскурсии и беседы. Следите за будущими публикациями!

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