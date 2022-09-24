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Сотрудники милиции и школьники в Лунинце устроили стрельбу и сыграли в волейбол

24.09.2022
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В рамках Межведомственной информационной акции «Наркотики. Ответственность. Последствия» сотрудниками ИДН Лунинецкого РОВД совместно с ГУО «СШ 2 г. Лунинца», с целью профилактики правонарушений и формирования здорового образа жизни, проводилось спортивное мероприятие «спорт — против наркотиков».

Несовершеннолетние приняли участие в стрельбе из пневматического оружия, а так же сыграли в дружеском матче по волейболу против команды ГУО «СШ 2 г. Лунинца».

Победители награждены грамотами, а так же сладкими призами

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