Сотрудники милиции наведываются в «Спутник» (Лунинецкий район)

В июне на стадионе «Полесье» Лунинецкий РОВД совместно с КДН,ФСК «Здоровье» провели настоящий спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья», Победители и участники были награждены грамотами, медалями и сладкими призами.

Также не забывают сотрудники милиции навещать оздоровительный лагерь «Спутник», где отдыхают несовершеннолетние Лунинецкого района. Дети с нетерпением ждут гостей лагеря, радушно их встречают, активно участвуют в профилактических мероприятиях и задают познавательные вопросы. Так ,и на этот раз детей заинтересовало назначения служебного авто, специальные средства и профилактический видеофильм. Мероприятия проводили сотрудники Лунинецкого РОВД