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Сотрудники милиции оперативно нашли ребенка, который ушел из дома

05.01.2023
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В первый день нового года около 9 утра на линию «102» поступил звонок от брестчанки Анны, которая сообщила, что ее 11-летний сын Костя, имеющий задержку в развитии, ушел из дома в неизвестном направлении, и о его местонахождении ничего неизвестно.

Сообщение незамедлительно было передано сотрудникам Ленинского РОВД, которые находились ближе всего к месту проживания семьи. На поиски мальчишки отправились оперуполномоченный группы противодействия киберпреступности Ленинского РОВД Владислав Ильчук, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Валентин Якушик, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Ленинского РОВД Владимир Батырев. 

Большую роль в поисках Кости оказал старший оперуполномоченный группы противодействия киберпреступности Ленинского РОВД Владислав Ильчук. «Это был мой не первый опыт поиска ребенка, которому необходимо было помочь в кратчайшие сроки. Когда нам поступила информация о том, что потерялся мальчик, имеющий задержку в развитии, необходимо было выяснить, где он может находиться. На меня были возложены обязанности по сбору информации о том, где он мог быть. Проверил через дежурную часть сведения о том, в каком районе в последнее время находился его мобильный телефон. По этим сведениям понял, что парень был на автовокзале, поэтому отправились туда», – отметил правоохранитель.

Путем изучения камер видеонаблюдения милиционеры выяснили, что ребенок хотел купить билет. Однако кассиры отказали мальчику, поэтому он сел в троллейбус и отправился в путешествие по городу.

«Один из водителей городского транспорта подсказал, в каком направлении поехал Костя. По маршруту инициативно выбыл наш водитель Владимир Батырев и оперуполномоченный отдела уголовного розыска Валентин Якушик», – рассказал оперуполномоченный.

Сотрудники милиции отправились по маршруту маленького туриста и на одной из остановок общественного транспорта, когда он выходил из транспорта, заметили его. Подошли и пригласили в служебный транспорт, прокатили до райотдела, где его забрала мама. Радостная женщина высказала сотрудникам милиции слова благодарности за доброту, неравнодушие и качественное выполнение служебного долга. А еще за оперативные поиски мальчика, ведь нашли его в течение часа.

«Очень благодарна сотрудникам милиции, что помогли найти сына. Если бы не они, я его могла вообще не найти. Сработали оперативно», – рассказала мама Анна.

Остались довольны проделанной работой и сами правоохранители. «Испытываю чувство хорошо выполненной работы, ведь в нашей службе самое главное – быстро и качественно помогать людям», – резюмировал Владислав Ильчук.

Анастасия ТЮШКЕВИЧ

Фото Наталии МИЛЮКОВОЙ

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