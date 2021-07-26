Сотрудники пожарной службы отметили профессиональный праздник

В Лунинецком районном отделе по чрезвычайным ситуациям 25 июля состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня пожарной службы Республики Беларусь. Открыл торжественное мероприятие с поздравительной речью начальник РОЧС Сергей Колесниченко.

Сергей Григорьевич поздравил спасателей с профессиональным праздником, пожелал чистого и мирного неба, крепкого здоровья, семейного благополучия, твердости духа, смелости и отваги, при выполнении возложенных на них обязанностей, сухих рукавов.

Праздничный приказ для личного состава отдела зачитал заместитель начальника Артем Орешкевич.

За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в 2021 году они были награждены грамотами и медалями.

Присвоено очередное специальное звание:

«старший лейтенант внутренней службы»:

лейтенанту внутренней службы ВАБИЩЕВИЧУ Александру Эдуардовичу, начальнику дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

лейтенанту внутренней службы ЦАРИКУ Давиду Дмитриевичу, начальнику пожарной аварийно-спасательной части № 2 Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Памятным нагрудным знаком органов и подразделений, подчиненных МЧС, «165 год пожарной службе» наградили:

майора внутренней службы КОВАЛЬЦА Дмитрия Николаевича, первого заместителя начальника, он же начальник ИНиП Лунинецкого РОЧС;

старшего прапорщика внутренней службы ЛИПСКОГО Дмитрия Евгеньевича, диспетчера ЦОУ Лунинецкого РОЧС;

старшего прапорщика внутренней службы СЕМЕНЮКА Руслана Владимировича, старшего водителя ПАСЧ №1 Лунинецкого РОЧС;

прапорщика внутренней службы БАНДАЦКОГО Василия Николаевича, водителя ПАСЧ №2 Лунинецкого РОЧС;

прапорщика внутренней службы САВИЧА Николая Степановича, пожарного ПАСЧ №1 Лунинецкого РОЧС;

прапорщика внутренней службы СЫЦЕВИЧА Сергея Николаевича, командира отделения ПАСП №14 Лунинецкого РОЧС;

прапорщика внутренней службы ЯКУБОВИЧА Александра Михайловича, командира отделения ПАСП № 14 Лунинецкого РОЧС;

прапорщика внутренней службы ЯКУБОВИЧА Ивана Павловича, командира отделения ПАСЧ № 2 Лунинецкого РОЧС;

старшину внутренней службы БОВКУНОВИЧА Андрея Константиновича, водителя ПАСЧ №1 Лунинецкого РОЧС;

старшину внутренней службы КУХАРЧУКА Бориса Николаевича, старшего пожарного ПАСЧ №1 Лунинецкого РОЧС.

Грамотой Лунинецкого районного Совета депутатов:

старшего прапорщика внутренней службы МЕЛЕШКЕВИЧА Михаила Алексеевича, старшего водителя ПАСЧ №2 Лунинецкого РОЧС;

прапорщика внутренней службы КОХОВИЧА Александра Александровича, командира отделения ПАСЧ №2 Лунинецкого РОЧС.