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Сотрудники прокуратуры Лунинецкого района приняли участие в досрочном голосовании

23.02.2022
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Сотрудники прокуратуры Лунинецкого района приняли участие в досрочном голосовании

Напомним, что те избиратели, у которых нет возможности прийти на свои участки в основной день голосования, 27 февраля, смогут исполнить свой гражданский долг досрочно. Таким правом воспользовались и сотрудники прокуратуры Лунинецкого района. Отношение к вопросу изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь выразил старший помощник прокурора Станислав Давидавичус (на снимке).

 

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