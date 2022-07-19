Сотрудники прокуратуры выявили нарушения при оздоровлении детей

Органы прокуратуры Брестской области проверили соблюдение законодательства при организации пребывания детей в летний период в оздоровительных лагерях.

Справочно. Согласно информации главного управления по образованию Брестского облисполкома в первую смену летней оздоровительной кампании в регионе открыт 841 оздоровительный лагерь, из них 699 – с дневным пребыванием, 142 – с круглосуточным. При этом в области действует 22 стационарных воспитательно-оздоровительных учреждения образования. За счет средств республиканского бюджета за указанный период уже прошли оздоровление более 46 тысяч детей.

Проверка показала, что в области созданы надлежащие условия для пребывания несовершеннолетних в оздоровительных лагерях. Местными органами власти обеспечена доступность услуг в данной сфере, а также приняты меры по удовлетворению потребностей детей при нравственном и физическом развитии.

Вместе с тем прокуроры выявили отдельные нарушения, устранение которых будет способствовать повышению качества работы с детьми.

В частности, прокуратура Ивановского района установила, что на момент проверки в оздоровительном палаточном лагере с круглосуточным пребыванием и непередвижном палаточном спортивно-оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей не был налажен контроль за температурным режимом, что имеет существенное значение для безопасного функционирования лагерей названного типа.

При проверках в Ивановском, Барановичском и Ганцевичском районах обнаружены нарушения в части организации питания учащихся.

Особое внимание прокуроры уделили безопасности при купании детей в водоемах.

Так, по требованию прокуратуры Ивановского района устранены нарушения вблизи озера Завышанское, где на стендах отсутствовала необходимая информация о правилах использования объекта.

При обследовании лагерей обнаружены факты, когда электрические щитки не имели запирающих устройств, а на крышу зданий мог быть получен свободный доступ – по предписаниям прокуроров данные недостатки незамедлительно устранены.

В некоторых лагерях у прокуроров были нарекания по созданию надлежащих условий для оказания детям и работникам лагеря медицинской помощи.

По результатам проверки подготовлены и внесены акты надзора.

Фото: gztzara.by

Служба информации прокуратуры Брестской области