Общество

Совершенствование работы и развитие КГБ Беларуси обсудили у Лукашенко

13.06.2022
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Совершенствование работы и развитие Комитета государственной безопасности Беларуси обсудили у главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент принял с докладом по этому вопросу главу Администрации Президента, госсекретаря Совета безопасности и председателя КГБ.

«Подошла очередь нам посмотреть серьезно на нашу основную спецслужбу — КГБ. Ясно, что ситуация усложнилась в мире, спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства. Да уже и наши люди увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять каике-то другие функции. Усиливать, может быть, существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси. Она по всему миру уже существует. Вот тема нашего сегодняшнего разговора для того, чтобы принять окончательно решение», — сказал Президент.

/Будет дополнено/

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