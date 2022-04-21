Совет Европы игнорирует призывы Беларуси остановить возведение забора в Беловежской пуще. Об этом рассказала на заседании круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки — начальник отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Лариса Лукина.

Заместитель начальника рассказала, что в декабре прошлого года представители ведомства приняли участие в 41-м заседании Постоянного комитета Бернской конвенции, на котором уведомили участников международного договора о ситуации со строительством Литвой и Польшей инженерных сооружений вдоль государственных границ с Беларусью. Спустя два месяца в Секретариат Бернской конвенции Минприроды направило жалобу по поводу строительства забора в Беловежской пуще.

В марте 2022 года в адрес генерального директора Совета Европы по вопросам демократии Снежаны Самарджич-Маркович было отправлено письмо с подписью министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с просьбой инициировать перед Советом Европы рассмотрение вопросов о проведении оперативного мониторинга данной ситуации, а также дать правовую оценку действиям Польши в части выполнения требований, изложенных в Бернской конвенции.

6-7 апреля состоялось заседание бюро конвенции, где принимались административные и организационные решения касательно реализации международного договора государствами-участниками. Однако после всех усилий ведомства на этом заседании вопрос о строительстве забора на территории объекта всемирного наследия не был включен в повестку дня. «Это вызывает особое недоумение с учетом того, что рабочий орган международного договора в своем докладе, принятом по итогам заседания в феврале, указал, что угроза, которую представляет забор, выходит далеко за пределы Беловежской пущи и обратился к бюро Постоянного комитета с просьбой оценить возможное негативное воздействие забора вдоль всей белорусско-польской границы, — отметила Лариса Лукина. — Также в адрес Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО направили письмо с просьбой обратить внимание польской стороны на необходимость соблюдения взятых международных обязательств и призвать Польшу прекратить возведение заградительного сооружения».

Уже на более высоком уровне этот вопрос поднял Андрей Худык во время Пятой ассамблеи Программы ООН по окружающей среде, а также специальной сессии ассамблеи. В своем видеообращении он привлек внимание участников к ситуации со строительством забора в Беловежской пуще.

Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия и Конвенция Совета Европы об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе (Бернская конвенция) предусматривают обязанность государств-участников не принимать каких-либо преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию, расположенному на территории других государств — сторон, а также учитывать потребности сохранения районов, находящихся под защитой, с тем чтобы избежать любой деградации таких районов или, насколько это возможно, свести ее к минимуму.

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