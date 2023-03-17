Совет профсоюзов в Лунинце подвёл итоги работы

Заседание совета Лунинецкого районного объединения профсоюзов состоялся сегодня в городском Доме культуры в Лунинце

В ГДК собрались руководители «первичек» и районных общественных организаций, ветераны и активисты профсоюзного движения. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалевич, а также начальник управления правового обеспечения главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ Ольга Щербакова.

С итогами работы за 2022 год и задачами на 2023-й ознакомил председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон.

Подробности в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»

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