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Совет ветеранов станции Ситница поздравил пенсионеров-железнодорожников (Лунинецкий район)

22.02.2023
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Совет ветеранов станции Ситница поздравил мужчин с Днем защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь

Главными героями небольшого, но очень теплого торжества стали пенсионеры- железнодорожники – старший приемосдатчик груза Алексей Шелягович, дежурный по станции Геннадий​ Столярчук, составители поездов Вячеслав Кишкевич, Степан Заступневич, Александр Заруцкий и Валерий Гриневич. Всем им, вместе с теплыми словами поздравлений, вручили подарки.

После торжественной части было время и для общения. Председатель совета Лариса Поух вместе с заместителем Софией Раковичи секретарем Зинаидой Сапунжи пригласили мужчин за сладкий стол.

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