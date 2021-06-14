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Совмин уточнил порядок организации и проведения ЦТ

Правительство скорректировало положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 июня 2021 года №316, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, уточнены требования к аудиториям, в которых планируется проведение ЦТ, вопросы представления документов на регистрацию представителями абитуриентов (если абитуриенты не могут прибыть в пункт регистрации по уважительной причине).

Увеличено количество ошибочных ответов, которые можно отменить, – не более четырех (ранее – не более двух). Также в документе обозначено, что учреждениям образования, определенным в качестве пунктов проведения ЦТ, необходимо представлять в РИКЗ схемы нумерации мест для абитуриентов в аудитории с указанием их количества в каждой аудитории.

Основные изменения вступают в силу с 12 июня, иные – с 1 сентября.

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