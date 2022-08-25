Современный кинотеатр как центр культуры и досуга в Лунинце

Дорогие Лунинчане, Лунинецкая районная киновидеосеть в качестве многофункционального комплекса по проведению досуга всех возрастных категорий предлагает следующие услуги;

Услуга «Коллективные просмотры».

Условия коллективных кинопросмотров фильмов в кинотеатре « Октябрь»согласовываются в индивидуальном порядке. Для группы более 12 человек предусмотрены групповые скидки на видеопоказ в малом зале. Бронирование малого зала или место в малом зале осуществляется по телефону или в кассе кинотеатра. Бронирование предлагает выбор даты и время сеанса. Заказчик должен оплатить не менее 10 мест за один день до выбранного времени. При неуплате заказа — бронь снимается. Для просмотра фильма без посторонних зрителей заказчику брони необходимо выкупить 16 мест в кинозале.

Услуга «Видеопоздравление, видеопредложение»

Услуга «Видеопоздравление, видеопредложение»- это размещение видеоролика (формат) с поздравлением и предложением руки и сердца. Творческое поздравление с Днем рождения, возможность признания в любви, предложение руки и сердца в кинозале кинотеатра согласно заранее разработанного сценарного плана с демонстрацией изготовленных видеороликов, фотографий, слайдов ( до 10 минут). Условия проведения согласовываются в индивидуальном порядке. Ролик должен быть предоставлен для согласования за два дня до показа в одном из форматов- mkv, аvi, mp4.

Услуга «Видеопраздник».

Услуга «Видеопраздник» распространяется толька на малый зал кинотеатра. Данная услуга предоставляется для проведения детского Дня рождения или любого другого праздничного события- проводится согласно заранее разработанного сценарного плана с демонстрацией видеороликов, фотографий, слайдов до пяти минут) и демонстрацией фильма (мультфильма) из репертуара кинотеатра и возможностью организации «сладкого» стола.

Условия проведения мероприятий согласовываются в индивидуальном порядке и осуществляются только при предварительной записи и по 100% предоплате.

Услуга «Личный кинозал».

Услуга «Личный кинозал» распространяется только на малый зал кинотеатра. «Личный кинозал» это услуга по просмотру «своего» (не из репертуара кинотеатра) художественного фильма или из репертуара кинотеатра без посторонних зрителей. Дата, время для оказания услуги определяется кинотеатром по согласованию со зрителем. Фильм предоставляется Покупателем за три дня до оказания услуги — в одном из форматов mkv, аvi, mp4.

Запрещается просмотр фильмов с содержанием сцен порнографического характера, осуществляющих пропаганду войны, экстремистской деятельности и насилия. Предоставленные услуги осуществляется только при предварительной записи и по 100% предоплате.

КУКП «Лунинецкая районная киновидеосеть» оставляет за собой право отказать в демонстрации фильма предоставленного Покупателем услуги.

Рекламные услуги

Размещение рекламных роликов перед киносеансом

Рекламный ролик должен быть предоставлен;

— для согласования и в одном из форматов mkv, аvi, mp4. Или в любом другом формате поддерживаемым оборудованием кинотеатр.

Хронометраж рекламного ролике не более 120 секунд

— минимальный период размещения не менее30 показов в месяц.

Выбор сеансов осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии с пожеланиями рекламодателя и возможностями кинотеатра. Заключение договора на показ рекламных роликов к кинотеатре осуществляется после согласования содержания видеоролика. КУКП «Лунинецкая районная киновидеосеть» оставляет за собой право отказать в размещении рекламных материалов. Рекламный ролик, договор и другие документы должны быть предоставлены в КУКП «Лунинецкая районная киновидеосеть» не позднее, чем за три календарных дня до даты начала показа в кинотеатре. Предложения по размещению рекламных роликов перед киносеансами принимаются лично.

Размещение рекламной информации на светодиодном табло.

Условия размещения рекламной информации:

Рекламная информация, договор и другие документы должны быть предоставлены в КУКП «Лунинецкая районная киновидеосеть» не позднее, чем за семь календарных дня до начала показа на светодиодном табло кинотеатра. Рекламный ролик должен быть предоставлен;

— Для согласования и демонстрации- в одном из форматов mkv, аvi, mp4.

Хронометраж рекламного ролика не более 120 секунд. Время размещения рекламной информации с 14.00 до 22.00.час. минимальный период размещения не менее 15 календарных дней. Минимальная частота показов не менее двух показов в час. Заключение договора на показ рекламных роликов на светодиодном табло кин6отеатра осуществляется после согласования содержания видеоролика. КУКП «Лунинецкая районная киновидеосеть» оставляет за собой право отказать в размещении рекламных материалов.

Для демонстрации фильмов кинотеатр «Октябрь» предлагает разнообразный репертуар, современное техническое оснащение, высокий уровень комфорта. (Мягкая мебель, паркинг для машин, бар быстрого и здорового питания, индивидуальный и семейный отдых, предварительные программы и др.), где можно провести весь день.

Предварительная запись о посещении кинотеатра и другим вопросам по телефону 3-03-26 (метод кабинет). +375 44 4788640.