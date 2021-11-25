Сохранность поголовья КРС – на контроле прокуратуры

Одной из основных задач, поставленных Главой государства в текущем году перед органами прокуратуры, является принятие исчерпывающих мер по улучшению ситуации с сохранностью крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях.

В настоящий момент в ряде сельхозпредприятий Лунинецкого района наблюдается рост падежа КРС. Проведенный прокуратурой анализ показал, что причинами выбытия являются нарушение ветеринарно-санитарных правил при содержании и выращивании поголовья, несоблюдение техрегламентов, нарушение технологии выпойки и кормления телят, кормовой стол не всегда сбалансирован. В ряде случаев не соблюдаются требования к доильному и поильному оборудованию. Эти нарушения во многом обусловлены человеческим фактором, т.е. ненадлежащим выполнением своих обязанностей работниками, на фоне отсутствия должного контроля со стороны руководителей. Иногда проблемными остаются решение кадрового вопроса и необеспеченность высококвалифицированными специалистами.

Прокуратурой района установлены факты, когда с целью сокрытия ненадлежащего исполнения возложенных должностных обязанностей, приведших к падежу КРС, во избежание привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности, заведующие (бригадиры) МТФ, ветеринарные врачи вносили заведомо ложные сведения в первичные документы (отчеты) о движении скота и птицы по ферме. По таким фактам прокуратурой района возбуждено 5 уголовных дел.

Сокрытие падежа скота не решает проблему его выбытия, требует установления действительных причин и условий гибели животных и принятия мер для их устранения и решения как со стороны руководства района, так и самих сельхозорганизаций.

Данный вопрос находится на постоянном контроле органов прокуратуры.