Общество

Сохранность поголовья КРС – на контроле прокуратуры

Одной из основных задач, поставленных Главой государства в текущем году перед органами прокуратуры, является принятие исчерпывающих мер по улучшению ситуации с сохранностью крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях.

В настоящий момент в ряде сельхозпредприятий Лунинецкого района наблюдается рост падежа КРС.  Проведенный прокуратурой анализ показал, что причинами выбытия являются нарушение ветеринарно-санитарных правил при содержании и выращивании поголовья, несоблюдение техрегламентов, нарушение технологии выпойки и кормления телят, кормовой стол не всегда сбалансирован. В ряде случаев не соблюдаются требования к доильному и поильному оборудованию. Эти нарушения во многом обусловлены человеческим фактором, т.е. ненадлежащим выполнением своих обязанностей работниками, на фоне отсутствия должного контроля со стороны руководителей. Иногда проблемными остаются решение кадрового вопроса и необеспеченность высококвалифицированными специалистами.

Прокуратурой района установлены факты, когда с целью сокрытия ненадлежащего исполнения возложенных должностных обязанностей, приведших к падежу КРС, во избежание привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности, заведующие (бригадиры) МТФ, ветеринарные врачи вносили заведомо ложные сведения в первичные документы (отчеты) о движении скота и птицы по ферме. По таким фактам прокуратурой района возбуждено 5 уголовных дел.

Сокрытие  падежа скота не решает проблему его выбытия, требует установления действительных причин и условий гибели животных и принятия мер для их устранения и решения как со стороны руководства  района, так и самих сельхозорганизаций.

Данный вопрос находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

 

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Белорусы завоевали четыре золотые медали молодежного ЧЕ по шашкам-100 в Бельгии

Белорусы завоевали четыре золотые медали молодежного ЧЕ по шашкам-100 в Бельгии

Photo of В Брестской области не заселены почти 1,5 тыс. арендных жилых помещений

В Брестской области не заселены почти 1,5 тыс. арендных жилых помещений

Photo of Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

Photo of МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

Photo of Шулейко поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинирования против COVID-19

Шулейко поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинирования против COVID-19

Photo of Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси

Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть